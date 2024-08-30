Çorum’da feci kaza: Park halindeki tıra çarpan kamyonetteki 3 kişi hayatını kaybetti

Çorum-Ankara kara yolunda Ercan Yıldız yönetimindeki kamyonet, Çorum Şeker Fabrikası önündeki cepte park halinde duran tırın dorsesine hızla çarptı. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda, sürücü Ercan Yıldız ile kamyonette bulunan Tugay Çelik ve Turgay Ceğil'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

3 kişinin, Bursa'nın İnegöl ilçesinden mobilya taşıdığı öğrenildi. Cenazeler, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.