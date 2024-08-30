Haberler Yaşam Haberleri Çorum'da feci kaza: Park halindeki tıra çarpan kamyonetteki 3 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 30.8.2024 10:06 Son Güncelleme: 30.8.2024 10:54

Çorum'da feci kaza: Park halindeki tıra çarpan kamyonetteki 3 kişi hayatını kaybetti

Çorum-Ankara kara yolunda meydana gelen kazada, park halindeki tıra çarpan mobilya yüklü kamyonette bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Çorum’da feci kaza: Park halindeki tıra çarpan kamyonetteki 3 kişi hayatını kaybetti

Çorum-Ankara kara yolunda Ercan Yıldız yönetimindeki kamyonet, Çorum Şeker Fabrikası önündeki cepte park halinde duran tırın dorsesine hızla çarptı. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda, sürücü Ercan Yıldız ile kamyonette bulunan Tugay Çelik ve Turgay Ceğil'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

3 kişinin, Bursa'nın İnegöl ilçesinden mobilya taşıdığı öğrenildi. Cenazeler, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum'da feci kaza: Park halindeki tıra çarpan kamyonetteki 3 kişi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA