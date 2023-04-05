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Giriş Tarihi: 5.4.2023 16:11

Çorum'da feci son: Yalnız yaşayan adam yangında öldü!

Çorum‘da evindeki yangında elbiseleri tutuşan, komşularının güçlükle pencereden çıkardığı Erol Şahin (68), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şahin'in evden çıkarılma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA
Çorum’da feci son: Yalnız yaşayan adam yangında öldü!

Ulukavak Mahallesi Osmancık 6. Sokak'ta yalnız yaşayan Erol Şahin'in tek katlı evinde dün akşam saatlerinde elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin arasında kalan Şahin, pencereden dışarı çıkmak istedi. Ancak bu sırada üzerindeki kıyafetler tutuşarak yanmaya başladı. Evden alevlerin yükseldiği gören komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak yardıma koştu. Erol Şahin komşuları tarafından pencereden çıkarıldı. Adrese sevk edilen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, kurtarılamadı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Bu arada yangın sırasında Erol Şahin'in camdan çıkarılma anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yangın ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Çorum'da feci son: Yalnız yaşayan adam yangında öldü!
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