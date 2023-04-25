Çorum’da hafriyat kamyonu dehşeti: Motosiklet sürücüsü öldü!

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosikletin sürücüsü Halat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Adnan Halat'ın cenazesi, Osmancık Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kamyon şoförü Ali E.K. ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.