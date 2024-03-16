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Giriş Tarihi: 16.3.2024 15:46 Son Güncelleme: 16.3.2024 16:29

Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Çorum’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Ahmet TEMELCİ
Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza Çorum-Mecitözü Karayolu Elvan Çelebi Köyü yakınlarında meydana geldi. Osman Akar (60) idaresindeki otomobil ile Ahmet Ü. (58) idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan Mine A. (51) ve Gültekin Ü. (57) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ile merkezde bulunan özel Hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Osman Akar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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