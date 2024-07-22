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Giriş Tarihi: 22.7.2024 17:58 Son Güncelleme: 22.7.2024 18:56

Çorum’da iki pikap çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Çorum’un Kargı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Çorum’da iki pikap çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza; Kargı-Sinop kara yolu Çal Baba Geçidi yakınlarında meydana geldi. Y.Ç. idaresindeki 34 PL 0829 plakalı pikap ile M.S. idaresindeki 34 EYT 211 plakalı pikap çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada Mediha Ç. hayatını kaybederken, araç sürücüleri ile birlikte yolcu olarak bulunan M.Ç. de yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kargı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, Mediha Ç.'nin cenazesi de hastane morguna kaldırıldı.

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Çorum’da iki pikap çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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