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Giriş Tarihi: 3.9.2024 11:46 Son Güncelleme: 3.9.2024 12:49

Çorum’da iş yeri sahibi tarafından vurulan genç yaşam savaşını kaybetti!

Çorum’da bıçakla girdiği tütüncü dükkanında iş yeri sahibi tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Çorum’da iş yeri sahibi tarafından vurulan genç yaşam savaşını kaybetti!

Olay 10 Ağustos'ta Kale Mahallesi'nde bir tütüncüde meydana geldi. Elinde bıçakla girdiği tütüncü dükkanında iş yeri sahibi tarafından tabancayla vurularak yaralanan Emre Özünel (33), 23 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen Özünel, Necip K.'ye ait iş yerine girip tartışmaya başlamış, tartışmanın büyümesi üzerine iş yeri sahibi Necip K. tabancayla ateş etmişti. Ağır yaralı halde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özünel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi işlemleri için hastanenin morguna kaldırıldı.

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Çorum’da iş yeri sahibi tarafından vurulan genç yaşam savaşını kaybetti!
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