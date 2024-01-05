Çorum’da işyerinde fenalaşan kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre; Sait Kuvvetli (56), bir ilçe terminalinde bulunan kafeteryada çalıştığı sırada aniden rahatsızlandı. Kuvvetli'nin rahatsızlandığını fark eden çalışma arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine belirtilen yere sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kuvvetli, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kuvvetli'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi işlemleri gereği hastane morguna kaldırıldı.