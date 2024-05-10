Çorum’da kadınlardan Gazzeli anneler için açıklama

AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı üyeleri, Anneler Günü nedeniyle Tarihi Kültür Meydanı'nda Filistinli kadınlar için toplandı. Eyleme Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay de katılarak destek verdi.

Eylemde "Gazze'de her gün 37'si anne 63 kadın ölüyor" yazılı pankart açan kadınlar, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekti. AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Meryem Demir, Tarihi Kent Meydanı'nda düzenlenen eylemde yaptığı konuşmada, Anneler Günü dolayısıyla dünyada tatlı bir telaş yaşandığını ancak Gazze'de annelerin zor günler geçirdiğini söyledi.

Eylemin 81 ilde düzenlendiğini hatırlatan Meryem Demir, "Yaşamayacağını bile bile çocuk doğuran Gazzeli anneler için susmuyoruz. Yaşanan tüm zulme, acıya rağmen eşini, evladını, ailesini kaybetmesine rağmen çocukları için, ülkesi için dimdik ayakta duran Filistinli anneler, er ya da geç kazanacak. Anneler bitmeden bu direniş bitmez. Yeter artık İsrail, kanlı ellerini sivillerin, annelerin, çocukların üzerinden çek" ifadelerini kullandı.