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Giriş Tarihi: 11.9.2022 13:27 Son Güncelleme: 11.9.2022 13:45

Çorum’da kahreden kaza!

Çorum’da sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarptı. Feci kazada üçe bölünen otomobil sürücü ve 3 aylık oğluna mezar olurken 3 kişide yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Çorum’da kahreden kaza!

Çorum'da Osmancık Caddesi üzerinde otomobiliyle seyreden Hüseyin Gazi tütüncü, bir anlık dalgınlıkla direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Otomobil Bayat Gediği mevkisinde yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı.

Kazada otomobil üçe bölünürken bazı parçaları ise tarlaya savruldu. İhbar üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Hüseyin Gazi Tütüncü olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Nisanur (20), 3 aylık oğlu Göktuğ, kardeşi Engin Tütüncü ve akrabası Bedirhan Koca yaralı olarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan 3 aylık Göktuğ bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba ile oğlun cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, 3 yaralının ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.

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Çorum’da kahreden kaza!
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