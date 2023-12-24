Çorum’da kahreden olay! 3 katlı ahşap ev yandı: 1 kişi öldü...

Yangın sabaha karşı ilçenin Avşar köyünde meydana geldi. 3 katlı ahşap evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Komşuların haber vermesi üzerine bölgeye Kargı Belediyesi ve Orman İşletme Şefliğine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.