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Giriş Tarihi: 1.1.2024 00:19 Son Güncelleme: 1.1.2024 03:47

Çorum’da kaldırımda yürüyen bir kişi hayatını kaybetti

Çorum’da bir kişi kaldırımda yürüdüğü sırada aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Ahmet TEMELCİ
Çorum’da kaldırımda yürüyen bir kişi hayatını kaybetti

İddialara göre; Irak uyruklu Abdullah Ghafoor Raad (25), Kale Mahallesi Zafer 3. Sokak'ta kaldırımda yürüdüğü sırada aniden kan kusmaya başladı. Raad bir süre sonra yere düştü. Yerde hareketsiz olarak yatan Abdullah Ghafoor Raad'ı gören vatandaşlar durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde sağlık ekipleriyle birlikte polis ekipleri de sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk kontrolde Raad'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Raad'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen Raad'ın yakınları ise sinir krizi geçirdi.

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Çorum’da kaldırımda yürüyen bir kişi hayatını kaybetti
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