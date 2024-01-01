Çorum’da kaldırımda yürüyen bir kişi hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk kontrolde Raad'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Raad'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen Raad'ın yakınları ise sinir krizi geçirdi.