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Giriş Tarihi: 9.12.2022 14:01 Son Güncelleme: 9.12.2022 14:14

Çorum’da kalp krizi geçiren komiser yardımcısı yaşam mücadelesini kaybetti

Çorum’un 27 yaşındaki komiser yardımcısı Ahmet Özkan, 9 Ekim’de kalp krizi geçirdi. 2 aydın hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Özkan’ın kalp krizi geçirmeden 1 gün önce mesai arkadaşlarıyla doğum gününü kutladığı ortaya çıktı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Çorum’da kalp krizi geçiren komiser yardımcısı yaşam mücadelesini kaybetti

Çorum'un Sungurlu İlçesi Çarşı Polis Merkezi'nde görev yapan Komiser Yardımcısı Ahmet Özkan'a mesai arkadaşları 8 Ekim'de doğum günü sürprizi yaptı. Arkadaşlarıyla birlikte doğum günü pastasını kesen Ahmet Özken, bir gün sonra aynı polis merkezinde kalp krizi geçirdi.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine karakola gelen sağlık ekipleri Özkan'ın Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan ve daha sonra yoğun bakıma kaldırılan Ahmet Özkan, 2 aydır verdiği yaşam mücadelesini 9 Aralık'ta kaybetti.

Genç komiser yardımcısının ölümü çalışma arkadaşlarını yasa boğdu. Görev yaptığı polis merkezi önünde düzenlenen uğurlama törenini ardından Ahmet Özkan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Ankara'nın Çamlıdere ilçesine bağlı Dörtkonak köyüne gönderildi.

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Çorum’da kalp krizi geçiren komiser yardımcısı yaşam mücadelesini kaybetti
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