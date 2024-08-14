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Giriş Tarihi: 14.8.2024 12:09 Son Güncelleme: 14.8.2024 12:14

Çorum’da kamp yaparken kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Çorum'un Kargı ilçesinde kamp yaparken kaybolan kişinin cansız bedeni AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Çorum’da kamp yaparken kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Çorum'un Gökçedoğan köyü Boyabat Barajı yakınlarında arkadaşlarıyla kamp yapan Fethi Ertürk'ün (75) kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, eşyaları kamp alanında bulunan Ertürk'ün çevrede izine rastlanılmaması üzerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nden yardım istendi.

AFAD'ın 3 kurtarma aracı, 3 kişilik dalış ekibi ve 5 arama kurtarma personeliyle arama çalışması yürütüldü. AFAD ekiplerince barajda yapılan aramalar neticesinde Fethi Ertürk'ün cansız bedenine ulaştı.

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Çorum’da kamp yaparken kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
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