Çorum’da kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza; İskilip ilçesi Göl köyü yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Münir Çıkrık idaresindeki 19 FK 130 plakalı motosiklet karşı yönden gelen Emircan K.'nın kullandığı 19 AEF 736 plakalı kamyon ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile birlikte yolcu olarak bulunan Meryem Çıkrık yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Meryem Çıkrık hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.