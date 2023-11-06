Çorum’da kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Çorum'un merkez Yavruturna Mahallesi Emek Caddesi üzerinde plakasız motosikletiyle seyreden Boran Deller, geri manevra yapan Yılmaz İ.'nin kullandığı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletiyle birlikte savrulan Boran Deler ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Boran Deller ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Deller burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.