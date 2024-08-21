Nişanlı çifti Çorum’daki feci kaza ayırdı

Cengiz Akdağ'ın (23) kullandığı otomobil, Çorum-Yozgat karayolu Zile kavşağında Mustafa Özkader (50) idaresindeki kamyonla çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Nurcan Yalnız (24) hayatını kaybetti. Yalnız'ın cenazesi Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Cengiz Akdağ ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne, ardından da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı Cengiz Akdağ hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden Cengiz Akdağ ile Nurcan Yalnız'ın kısa süre önce nişanlandığı, düğün hazırlıkları için Ankara'ya gittiği ve memleketleri Yozgat'ın Çekerek ilçesine dönerken kaza yaptıkları öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.