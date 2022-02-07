Haberler Yaşam Haberleri Çorum'da kan donduran olay! Eski eşini silahla vuramayınca...
Giriş Tarihi: 7.2.2022 12:57 Son Güncelleme: 7.2.2022 12:57

Çorum'da kan donduran olay! Eski eşini silahla vuramayınca...

Çorum’da kan donduran olay! Eski eşini silahla vuramayınca...

Çorum'da tüyler ürperten bir olay yaşandı... Tartıştığı eski eşi Şenay Ç.'ye tabancayla ateş açan Mahmut Ç., mermiler isabet etmeyince taş ve silah kabzası ile yaraladı. Mahmut Ç., gözaltına alındı.

Kan donduran olay, sabah saatlerinde Gülabibey Mahallesi Beytepe 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Mahmut Ç., 3 ay önce boşandığı Şenay Ç. ile sokakta karşılaştı. Aralarında tartışma çıkarken Mahmut Ç., tabancayla Şenay Ç.'ye ateş açtı. Mermiler Şenay Ç.'ye isabet etmeyince Mahmut Ç.'nin bir kez daha doğrulttuğu silahı tutukluluk yaptı. Bunun üzerine Mahmut Ç., eski eşinin başına yerden aldığı taş ve silahın kabzası ile vurdu. Çevredekiler müdahale ederken, kadın aldığı darbelerle yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptığı Şenay Ç.'yi ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Mahmut Ç. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Ölüm tehdidi alan Hasret öğretmene devlet sahip çıktı
HDP'li Hüda Kaya'dan Koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan için insanlık dışı paylaşım: Dilerim geçmiş olmasın
Rusya Ukrayna krizinde ABD'den savaş senaryosu: İki günde düşer, 50 bin kişi ölür...
Hileli boşanma mercek altında! SGK ödenen parayı faiziyle geri istiyor
SON DAKİKA | SGK'dan dikkat çeken karar! O para iade edilecek: Dikkat sizin de başınıza gelebilir
Cep Herkülü: Naim filminin yapımcısına mafya şoku! Ses kayıtları ortaya çıktı
Şirketlerden kur korumalı TL’ye hücum! 300 milyar TL'ye ulaştı
Son dakika haberi... MHP Lideri Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'dır
ATV’nin yeni dizisi Yalnız Kurt’un başrol oyuncusu Cihan Ünal GÜNAYDIN’a konuştu! ‘Yalnız Kurt’un vatanseverliği kararlı mücadelesi çok etkileyici’
Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan Derya Büyükuncu açıklaması! Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum'da kan donduran olay! Eski eşini silahla vuramayınca...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA