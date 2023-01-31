Çorum’da kanlı olay: Kardeşi ile yeğenini vurdu!

Korkunç olay, gece Kale Mahallesi Hamit Duran Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında borç nedeniyle husumet bulunan Ş.K., kardeşi Hasan K. ve diğer kardeşinin oğlu olan yeğeni Kemal G., sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Ş.K., av tüfeğiyle kardeşi ve yeğenine ateş edip kaçtı. Bacak ve kasıklarından yaralanan Hasan K. ile Kemal G., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, Ş.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.