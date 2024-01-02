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Giriş Tarihi: 2.1.2024 09:48 Son Güncelleme: 2.1.2024 10:04

Çorum’da kardeş kavgası kanlı bitti

Çorum’da 16 yaşındaki çocuk tartıştığı ağabeyini bıçakladı. Ağabey hastanede tedavi altına alınırken kardeşi ise gözaltına alındı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Çorum’da kardeş kavgası kanlı bitti

Çorum'un merkez Gülabibey Mahallesi'ndeki Hilal Apartmanında oturan M.M.E (23) ile A.C.E (16) kardeşler arasında gece saatlerinde sebebi belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine A.C.E, ağabeyini elinden bıçaklayarak yaraladı.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan ağabey M.M.E, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ağabeyini bıçaklayan A.C.E'yi olay yerinde gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Çorum’da kardeş kavgası kanlı bitti
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