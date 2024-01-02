Çorum’da kardeş kavgası kanlı bitti

Çorum'un merkez Gülabibey Mahallesi'ndeki Hilal Apartmanında oturan M.M.E (23) ile A.C.E (16) kardeşler arasında gece saatlerinde sebebi belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine A.C.E, ağabeyini elinden bıçaklayarak yaraladı.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan ağabey M.M.E, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ağabeyini bıçaklayan A.C.E'yi olay yerinde gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.