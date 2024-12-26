Çorum’da kayıp şahıs evinde ölü bulundu

Çorum'da Kale Mahallesi Mahmut Tunaboylu Sokak'ta yaşayan ve bir süredir kendisinden haber alınamayan Ahmet Selim Vural (45), evinde ölü bulundu. Ahmet Selim Vural'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bir yakını ile birlikte Vural'ın evine gitti. Ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açtıklarında Vural'ı kafası parçalanmış halde buldu. Ölüm nedeninin belirlenmesi için Vural'ın cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Evde bulunan Vural'a ait köpek, belediye ekiplerince barınağa götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.