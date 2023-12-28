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Giriş Tarihi: 28.12.2023 15:05 Son Güncelleme: 28.12.2023 15:05

Çorum'da kayıp üniversite öğrencisi ölü bulundu

Çorum'da 1 haftadır kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Seyit Serdar Cihan (26), arazide ölü bulundu... Vücudunda herhangi bir darp ve yara izinin bulunmadığı öğrenildi...

DHA
Çorum’da kayıp üniversite öğrencisi ölü bulundu

Alaça ilçesi Değirmenönü köyünde tarlaya çalışmak için giden köylüler, yerde hareketsiz yatan kişiyi görüp ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, yerdeki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarmanın incelemesinde, cesedin, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Seyit Serdar Cihan'a ait olduğunu tespit etti. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmayan Cihan için, 21 Aralık'ta ailesinin kayıp ihbarı yaptığı belirlendi. Seyit Serdar Cihan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı...

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Çorum'da kayıp üniversite öğrencisi ölü bulundu
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