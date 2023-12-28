Çorum’da kayıp üniversite öğrencisinin cesedi bulundu

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi Seyit Serdar Cihan için ailesi 21 Aralık'ta polise kayıp ihbarında bulundu. 1 haftadır aranan Seyit Serdar Cihan'ın cesedi Çorum'un Alaca ilçesi Değirmenönü köyünde tarlaya çalışmaya giden bir çiftçi buldu.

Yerde hareketsiz yatan kişi olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma, hayatını kaybeden kişinin üniversite öğrencisi Seyit Serdar Cihan olduğunu belirledi. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmayan Seyit Serdar Cihan'ın cenazesi, otopsi için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.