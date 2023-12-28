Haberler Yaşam Haberleri Çorum’da kayıp üniversite öğrencisinin cesedi bulundu
Giriş Tarihi: 28.12.2023 15:40 Son Güncelleme: 28.12.2023 15:56

Çorum’da kayıp üniversite öğrencisinin cesedi bulundu

Çorum’da bir hafta önce ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan üniversite öğrencisi Seyit Serdar Cihan’ın (26), Alaca ilçesinde cesedi bulundu.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Çorum’da kayıp üniversite öğrencisinin cesedi bulundu

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi Seyit Serdar Cihan için ailesi 21 Aralık'ta polise kayıp ihbarında bulundu. 1 haftadır aranan Seyit Serdar Cihan'ın cesedi Çorum'un Alaca ilçesi Değirmenönü köyünde tarlaya çalışmaya giden bir çiftçi buldu.

Yerde hareketsiz yatan kişi olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma, hayatını kaybeden kişinin üniversite öğrencisi Seyit Serdar Cihan olduğunu belirledi. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmayan Seyit Serdar Cihan'ın cenazesi, otopsi için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Sakarya Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! 10 kişi hayatını kaybetti 59 kişi ise yaralandı
Özgür Karabat'ın 254 haberi Bodrum’daki mahkemeye kaldırtması büyük tepki çekmişti: HSK'dan o hakime soruşturma!
Son dakika: AFAD duyurdu! Malatya'da korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan'dan 'Milli Beka' vurgusu! Teröristleri inlerinde imha ediyoruz
İran ve Rusya'dan dolar hamlesi! Artık ticarette ulusal para kullanılacak
Son dakika: MSB tüm soruları tek tek cevapladı! "Girilemez denilen yerler artık kontrol altında"
Tek başına bir kadın
İsrailli Yahudi yerleşimciler iyice kudurdu: Filistinli ailenin çadırına dronla kezzap döktüler
Son dakika: AK Parti'den Başkan Erdoğan'ı hedef alan Netanyahu'ya sert tepki: Hukuk önünde hesap verecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum’da kayıp üniversite öğrencisinin cesedi bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA