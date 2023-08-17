Çorum’da kaza: Takla atan otomobildeki baba yaralandı, oğlu öldü

Çorum'da İnönü Caddesi Burunçiftliği kavşağına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybeden 25 yaşındaki Can keser'in kullandığı otomobil karşı yöne geçerek takla attı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada Can Keser'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken babası Muzaffer Keser'in (56) ise ağır yaralandı. Yaralanan baba ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken Can keser'in cesedi ise otopsi için morga kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.