Haberler Yaşam Haberleri Çorum'da kendisini jandarma olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı
Giriş Tarihi: 27.6.2024 14:33

Çorum'da kendisini jandarma olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

Çorum’da kendisini jandarma personeli olarak tanıtan ve bir kişiyi dolandıran şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli kaçmaya çalışırken otogarda gözaltına alındı.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Çorum’da kendisini jandarma olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

Edinilen bilgiye göre; olay dün Bahçelievler Mahallesi Şenyurt Caddesi'nde meydana geldi. Telefonda kendisini jandarma personeli olarak tanıtan şüpheli H.K. (34), Z.M.'yi (76) arayarak eşinin tutuklandığını evde ne kadar ziynet eşyası ve para varsa vermesi gerektiğini söyledi. Z.M., şüpheli H.K.'ya toplam 80 gram 4 bilezik, 2 adet küpe ve 2 bin 650 TL parayı teslim etti.

Kısa bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Z.M. durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince inceleme başlatıldı.

İhbar sonrasında harekete geçen ekipler yaptığı çalışmalarda şüpheli H.K.'yı otogarda kaçacağı sırada kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının üzerinde yapılan aramada 7 bin 260 TL nakit para, 2 adet altın küpe ele geçirildi.

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Çorum'da kendisini jandarma olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı
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