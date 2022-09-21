Haberler Yaşam Haberleri Çorum'da korkunç olay: Boşanmış çift başlarından vurulmuş halde bulundu!
Giriş Tarihi: 21.9.2022 13:24 Son Güncelleme: 21.9.2022 13:25

Çorum'da korkunç olay: Boşanmış çift başlarından vurulmuş halde bulundu!

Çorum'da bir kadın ile bir süre önce boşandığı eşi, aynı evde silahla başlarından vurulmuş olarak bulundu.

AA
Çorum’da korkunç olay: Boşanmış çift başlarından vurulmuş halde bulundu!

İddiaya göre, İlknur A. (36) ile kısa süre önce boşandığı ikinci eşi Battal A. (35), boşanmadan önce birlikte yaşadıkları Kale Mahallesi Aydınlıkevler 4. Sokak'taki evde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine evdeki ruhsatsız tabanca ile Battal A'ya ateş eden İlknur A, ardından ilk eşi F.B'yi telefonla arayarak cinnet getirdiğini ve Battal A'yı öldürdüğünü, kendisinin de intihar edeceğini söyledi.

F.B'nin ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine eve itfaiye yardımıyla balkondan giren ekipler, İlknur A. ve Battal A'yı başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri, iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin cenazeleri, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Putin'den flaş karar! Rusya askeri seferberlik ilan etti! Avrupa'ya gözdağı: Her türlü silahı kullanırız, bu bir blöf değil
SON DAKİKA | Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu! Başkan Erdoğan: Teröristleri desteklemekten vazgeçin
Dün MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 20 Eylül 2022 MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: Motorine indirim mi geliyor? 20 Eylül 2022 bugün mazot ve benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Tunç Soyer’i eleştirdi, görevden alındı!
SON DAKİKA! Yeni TOKİ müjdesi! İndirim kampanyası geliyor: Başkan Erdoğan detayları açıklayacak!
Son dakika: Başkan Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya 3 kare ile mesaj verdi
TOGG'da yeni gelişme! Geri sayım başladı: TOGG'un fiyatı ne olacak?
Başkan Erdoğan'dan Reuters muhabirinin sorusuna çok net yanıt: O Biden, Ben de Erdoğan!
Kral Charles’tan yeni skandal! Irkçılık yaptığı anlar kamerada!
ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum'da korkunç olay: Boşanmış çift başlarından vurulmuş halde bulundu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA