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Giriş Tarihi: 25.12.2022 15:02 Son Güncelleme: 25.12.2022 15:14

Çorum’da köy muhtarı av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

Çorum’un Uğrak köyü Muhtarı Yaşar Sayar (48), traktörüyle tarlasını sürdüğü sırada bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Çorum’da köy muhtarı av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

Sabah saatlerinde tarlasını sürmek için araziye giden Muhtar Yaşar Sayar, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Silah sesini duyarak olay yerine gelen köylüler muhtar Yaşar Sayar'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Yaşar Sayar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarmanın olay yeri inceleme çalışmalarını tamamlamasının ardından Yaşar Yaşar'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma köy muhtarını öldüren cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

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Çorum’da köy muhtarı av tüfeğiyle vurularak öldürüldü
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