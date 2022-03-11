Çorum’da köylülerin kavgası cinayetle bitti! Camiye giden köylüsüne pusu kurdu

Çorum'un merkez köyü olan Hankozlusu Köyünde yaşayan Osman G, ile Yılmaz Gökkaya arasında önceki gün kavga çıktı. Köylülerin ayırarak sakinleştirdiği taraflar evlerine gitti. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Osman G,. İse evine giderek tüfeğini alıp camiye giden Yılmaz Gökkaya için pusuya yattı.

Camiden çıkan Yılmaz Gökkaya'yı başından vuran Osman G, kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine köye gelen sağlık ekibi, Yılmaz Gökkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Jandarma kısa sürede Osman G'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yılmaz Gökkaya'nın cesedi ise otopsi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

