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Giriş Tarihi: 11.3.2022 13:13

Çorum'da köylülerin kavgası cinayetle bitti! Camiye giden köylüsüne pusu kurdu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Çorum’da köylülerin kavgası cinayetle bitti! Camiye giden köylüsüne pusu kurdu

Çorum'un Hankozlusu Köyünde akli dengesi yerinde olmayan Osman G., daha önceden kavga ettiği köylüsü Yılmaz Gökkaya'yı (48) cami çıkışı tüfekle vurarak öldürdü.

Çorum'un merkez köyü olan Hankozlusu Köyünde yaşayan Osman G, ile Yılmaz Gökkaya arasında önceki gün kavga çıktı. Köylülerin ayırarak sakinleştirdiği taraflar evlerine gitti. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Osman G,. İse evine giderek tüfeğini alıp camiye giden Yılmaz Gökkaya için pusuya yattı.

Camiden çıkan Yılmaz Gökkaya'yı başından vuran Osman G, kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine köye gelen sağlık ekibi, Yılmaz Gökkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Jandarma kısa sürede Osman G'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yılmaz Gökkaya'nın cesedi ise otopsi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Çorum'da köylülerin kavgası cinayetle bitti! Camiye giden köylüsüne pusu kurdu
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