Çorum’da kumaş yüklü TIR alevlere teslim oldu

D100 kara yolu Pelitçik köyü yakınlarında, Zeki D. yönetimindeki tırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, tırı hemen yol kenarına park ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine kısa sürede polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kargı ve Osmancık belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak yangın nedeniyle tırda büyük çapta hasar meydana geldi. Olay sırasında D100 kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlanarak trafik akışı kontrollü olarak düzenlendi. Yangının çıkış nedeni ise yapılacak incelemelerin ardından netleşecek.