Haberler Yaşam Haberleri Çorum’da lastiği patlayan kamyonet devrildi: 1 ölü 3 yaralı
Giriş Tarihi: 27.8.2022 11:32 Son Güncelleme: 27.8.2022 13:31

Çorum’da lastiği patlayan kamyonet devrildi: 1 ölü 3 yaralı

Çorum’da seyir halindeyken lastiği patlayan kamyonet kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Çorum’da lastiği patlayan kamyonet devrildi: 1 ölü 3 yaralı

Çorum-Ankara Karayolu'nun Sazdeğirmeni mevkisinde Salih Mızrak'ın kullandığı kamyonetin lastiği patladı. Kontrolden çıkan kamyonet taklalar atarak yoldan çıktı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüsü ile birlikte kamyonetti bulunan Kadir Aybayar, İsmail Sayar, Ramazan Uysal ve Mahmut Öztürk yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ramazan Uysal tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Çorum’da lastiği patlayan kamyonet devrildi: 1 ölü 3 yaralı
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