Haberler Yaşam Haberleri Çorum'da maden ocağında yangın: 6 işçi karbonmonoksit gazından zehirlendi!
Giriş Tarihi: 26.12.2022 16:05 Son Güncelleme: 26.12.2022 16:42

Çorum'da maden ocağında yangın: 6 işçi karbonmonoksit gazından zehirlendi!

Çorum'un İskilip ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında yangın çıktı. Yangın işçiler tarafından söndürülürken 6 işçi karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Çorum’da maden ocağında yangın: 6 işçi karbonmonoksit gazından zehirlendi!

Çorum'un İskilip İlçesine bağlı Çomu köyündeki kömür maden ocağında yangın çıktı. Yangını söndürmek için müdahalede bulunan 6 işçi karbonmonoksit gazından zehirlendi. İhbar üzerine maden ocağına 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zehirlenen işçilerden Adil Arık, İsmail Bayram, Veysel Bahadır, Abdullah İpek, Yılmaz Filiz ve Recep Şahin İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçilerden durumu ağır olan 4'ü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Çorum'da maden ocağında yangın: 6 işçi karbonmonoksit gazından zehirlendi!
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