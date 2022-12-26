Çorum’da maden ocağında yangın: 6 işçi karbonmonoksit gazından zehirlendi!

Çorum'un İskilip İlçesine bağlı Çomu köyündeki kömür maden ocağında yangın çıktı. Yangını söndürmek için müdahalede bulunan 6 işçi karbonmonoksit gazından zehirlendi. İhbar üzerine maden ocağına 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zehirlenen işçilerden Adil Arık, İsmail Bayram, Veysel Bahadır, Abdullah İpek, Yılmaz Filiz ve Recep Şahin İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçilerden durumu ağır olan 4'ü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.