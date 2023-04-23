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Giriş Tarihi: 23.4.2023 11:35

Çorum'da maganda dehşeti: 1 ölü!

Çorum'da maganda dehşeti yaşandı... Katıldığı düğünde başına mermi isabet Ozan Özşahin (36), hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı...

DHA
Çorum’da maganda dehşeti: 1 ölü!

Kanlı olay, dün akşam Mecitözü ilçesine bağlı Alancık köyünde meydana geldi. Düğüne katılan Ozan Özşahin, havaya açılan ateşte başına isabet eden kurşunla yere yığıldı. Çağırılan ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özşahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemede merminin Özşahin'in kulak arkasına isabet ettiği tespit edildi. Ozan Özşahin'in cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma, silahı kimin ateşlediğini belirlemek için çalışma başlattı.

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Çorum'da maganda dehşeti: 1 ölü!
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