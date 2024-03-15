Çorum’da öfkeli koca dehşet saçtı.. Boşanma aşamasındaki eşini vurdu

Çorum'da sabah saatlerinde Mimarsinan Mahallesi Mimarsinan 15. Cadde'de boşanma aşamasında olan Emre K. ile Merve K. otomobilde seyir halindeyken tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Merve K. araçtan indi. Emre K. da araçtan inerek boşanma aşamasındaki eşi Merve K.'yı önce darp etti daha sonra da üzerinde bulunan silah ile ateş açtı.

Açılan ateş sonucunda Merve K. karın ve göğüs bölgesinden yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleriyle birlikte sağlık ekipleri de sevk edildi.

Yaralı Merve K. olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öfkeli koca Emre K. olay yerinden otomobiliyle kaçarken, polis ekipleri de yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.