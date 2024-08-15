Çorum’da otomobil ağaca çarptı: 2 ölü

Ali Esmer'in (38) kullandığı otomobil Osmancık Caddesi Fen Edebiyat Fakültesi Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan ağaçlara çarptı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ALİ ESMER

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Şaban Bulcun (53) olay yerinde hayatını kaybetti. Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan otomobil sürücüsü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı sürücü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bulcun ve Esmer'in cenazeleri aynı hastanenin morguna götürüldü.