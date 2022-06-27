Çorum’da otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun Ankara Karayolu'nda sungurlu istikametinden Çorum istikametine seyreden otomobil sürücüsü Hüseyin Köroğlu (41), sağanak yağış sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil bariyerleri devirerek dereye uçtu. Ters dönen otomobili gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü Hüseyin Köroğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yolcu koltuğunda bulunan ve ağır yaralanan Alparslan Tırpancı ise (24), ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hüseyin Köroğlu'nun cesedi ise olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.