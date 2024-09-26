Çorum’da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Çorum'un Sungurlu'dan Çorum yönüne giden Mustafa K. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden Erol E. yönetimindeki traktöre arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu acil yardım ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Traktör sürücüsü Erol E., otomobil sürücüsü Mustafa K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Hülya K. ile Nisa K. yaralandı. Yaralılar, Sungurlu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ancak Erol E., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araç kuyruğuna neden oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.