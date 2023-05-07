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Giriş Tarihi: 7.5.2023 12:48 Son Güncelleme: 7.5.2023 13:12

Çorum’da otomobil su kanalına uçtu; 1 ölü 4 yaralı

Çorum’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil su kalına uçtu. Kazada aynı aileden 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Çorum’da otomobil su kanalına uçtu; 1 ölü 4 yaralı

Çorum'un Sungurlu İlçesinden Kırıkkale istikametine giden Fırat Özer (41) idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına uçtu.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Fırat Özer ile birlikte Ayşe Özer (61), Sedat Özer (15), İrem Kübra Özer (13) ve Satı Özer (34) araçtan çıkarılarak ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan anne Satı Özer tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Çorum’da otomobil su kanalına uçtu; 1 ölü 4 yaralı
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