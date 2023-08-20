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Giriş Tarihi: 20.8.2023 11:14 Son Güncelleme: 20.8.2023 12:11

Çorum'da otomobille çarpışan elektrikli motosiklet sürücü hayatını kaybetti

Çorum’da otomobil ile elektrikli motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Çorum’da otomobille çarpışan elektrikli motosiklet sürücü hayatını kaybetti

Çorum'un İnönü Caddesi Hastane Kavşağı'nda M.T'nin kullandığı otomobil ile Enes Özçetin (27) idaresindeki elektrikli motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası Enes Özçetin ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özçetin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis otomobil sürücüsü M.T'yi gözaltına aldı.

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Çorum'da otomobille çarpışan elektrikli motosiklet sürücü hayatını kaybetti
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