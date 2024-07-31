Çorum’da parkta silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre; olay Gülabibey Mahallesi Rüstem Eren Parkı'nda meydana geldi. Parkta kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Samed B. (34) ve Veysal Çağıl'a (30) silahlı saldırı düzenlendi. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapıla ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Veysel Çağıl hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Samed B'nin tedavisi devam ederken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.