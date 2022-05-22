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Giriş Tarihi: 22.5.2022 02:41

Çorum'da patlama! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

İHA
Çorum’da patlama! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir binada meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı. Patlamanın ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi

Olay Sungurlu çarşı merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çarşıda faaliyet gösteren bir işyerinin üst katında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada içeride bulunan Batuhan Ö., Tansel Ö., Enes K., Elvan Ö. ve Emin I. yaralandı.

Patlamanın ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yüz ve el bölgelerinde yanıklar oluşan 5 yaralı daha sonra Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Patlamanın doğalgaz sızıntısından kaynaklandığı tahmin edilirken, olayla ilgili itfaiye ve polis olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma başlattı.

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Çorum'da patlama! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
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