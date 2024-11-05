Çorum’da patlamanın yaşandığı apartmanın yöneticisi konuştu: “Tüm daireler dolu olsaydı, facia yaşanırdı”

Apartman yöneticisi Leblebici; olayın yaşandığı Hilal Apartmanında hafta sonu olması nedeniyle 4 ailenin bulunduğunu, geri kalanların bağına bahçesine veya şehir dışında olduklarını belirterek; "eğer tüm daireler dolu olsaydı facia yaşanırdı" dedi. Patlamanın yaşandığı Hilal Apartmanı ile ilgili yıkım kararı alınırken, zarar gören diğer binalar ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmaları ise tamamlandı. Ayrıca patlamanın yaşandığı binada bulunan bir doğalgaz sayacı da patlamanın etkisiyle caddeye savrulduğu öğrenildi. Patlamanın olduğu alan polis barikatı ile çevrilerek bir kısmı yaya trafiğine açıldı. Ev ve iş yerleri zarar gören apartman sakinleri ve iş yeri sahipleri ise ilk kez konuştu.

APARTMANDA 4 DAİREDE AİLE VARDI

Hilal Apartmanı yöneticisi Murat Leblebici, patlamanın olduğu gün apartmanda sadece dört aile bulunduğunu söyleyerek, "Apartmanda kapıcı dairesiyle birlikte toplam 16 daire var. Pazar günü olması nedeniyle insanlar evinde yoktu. Çok büyük bir facianın eşiğinden dönüldü" dedi. Apartmanda yaşayan insanların pazar günü olması nedeniyle bağa ya da köye gittiğini anlatan Leblebici, "Hilal Apartmanında normalde Pazar günü. Millet bağına bahçesine gitti. Komşunun birisi Bursa'ya gitti. Komşunun birisi köye gitti. Apartmanda 4 hanede aile vardı. 4 aile doluydu. Diğerleri boştu. Benim birinci kat. O gün eşim ve çocuklarım çarşıya gitmişti ondan kurtardık. Üçüncü katta olay patladı zaten. Dördüncü kattaki de köye gitmişti. Beşinci katta işte hafif bir yaralı var. Millet evinde olmuş olsaydı ya da gece olsaydı veya sabah olmuş olsaydı herkes evindeydi. O zaman daha perişandı. Allah korudu yani" şeklinde konuştu.

"O GÜN BURASI MAHŞER GÜNÜYDÜ"

Cadde üzerinde bulunun bir çay ocağı sahibi Ercüment Bayraktar, patlamanın olduğu caddenin adeta mahşer günü gibi olduğunu söyledi. Bayraktar; "Bir şey algılayamadık zaten benim dükkanımda moloz parçaları falan vardı. Camlar patlamıştı. Benim dükkanımda zaten yaklaşık altı, yedi tane yaralı vardı. Onları dışarıya çıkardım. Yani o anın şeyiyle kendi doğalgazımı kapattım. Dışarıdaki doğalgazı kapattım. Mahşer günüydü. Bir şey algılayamadık ne olduğunu bilemedik. Ha çok şükür hiç birimizin canına bir şey olmadı" dedi.

DIŞARIYA KENDİMİZİ ZOR ATTIK

Patlamanın olduğu anda iş yerinde olduğunu anlatan Salim Dal, "Aşırı derecede basınçlı büyük bir ses geldi. Ortalık bir toz duman oldu. Sonra dışarıya kendimizi zor attık. Gördüğünüz gibi her toz zaten. Camlarımız çerçevelerimiz kırıldı" diye konuştu.

BOMBA GİBİ BİR PATLAMA OLDU

Patlamanın olduğu gün iş yerinde olduğunu anlatan Fatih İpek ise, şunları kaydetti; "Bomba gibi bir patlama oldu. Camlar kırıldı. Üzerimize tavan düştü. Taş duvar patladı. Ondan sonra ekipler geldi. Ortalığın ne olduğunu anlamaya çalıştık. Gaz patlaması olmuş."

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞ, 33 KİŞİ DE YARALANMIŞTI

Çorum'da Osmancık Caddesi'ndeki Hilal Apartmanı'nda 3 Kasım'da doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana gelmiş, 1 kişinin hayatını kaybettiği patlamada yaralanan 33 kişi hastanelerde tedavi altına alınmıştı.