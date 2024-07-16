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Giriş Tarihi: 16.7.2024 11:10

Çorum’da patlayan trafodaki yangın ekiplerce söndürüldü

Çorum’da trafoda patlama meydana gelmesi sonucunda yangın çıktı. Alev alan trafo, ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Çorum’da patlayan trafodaki yangın ekiplerce söndürüldü
Yangın; Gülabibey Mahallesi Şeyh Eyüp Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; trafo aniden patlayarak yanmaya başladı. Patlama sesini duyan ve çıkan alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Çorum Belediyesi İtfaiye Ekipleri, polis ve enerji şirketi yetkilileri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, enerji şirketi görevlilerinin elektriği kesmesi üzerine trafoda meydana gelen yangını kontrol altına aldı.
Kontrol altına alınan yangın, soğutma çalışmasının ardından tamamen söndürüldü.
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Çorum’da patlayan trafodaki yangın ekiplerce söndürüldü
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