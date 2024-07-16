Çorum’da patlayan trafodaki yangın ekiplerce söndürüldü

Yangın; Gülabibey Mahallesi Şeyh Eyüp Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; trafo aniden patlayarak yanmaya başladı. Patlama sesini duyan ve çıkan alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine Çorum Belediyesi İtfaiye Ekipleri, polis ve enerji şirketi yetkilileri sevk edildi.Olay yerine gelen ekipler, enerji şirketi görevlilerinin elektriği kesmesi üzerine trafoda meydana gelen yangını kontrol altına aldı.Kontrol altına alınan yangın, soğutma çalışmasının ardından tamamen söndürüldü.