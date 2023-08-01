Karısını öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli Samsun’da yakalandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde boşanma aşamasında olduğu 1 çocuk annesi Gülten Ataklı'yı (35) tabancayla başından ve göğsünden vurarak öldüren koca M.A, cesedi ise Demirşeh Köyü arazisinde yol kenarına attı. Polis memuru koca daha sonra kaçarak kayıplara karıştı. Köylülerin cesedi bulmasıyla birlikte şüpheli şekilde ortadan kaybolan kocanın aranmasına başlandı.

Cinayetin ardından görev yaptığı Samsun'a kaçan M.A, Havza ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan M.A, soruşturmayı yürüten Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.