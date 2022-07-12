Çorum’da polis otosuna otomatik tüfekle ateş açan saldırgan etkisiz hale getirildi

Çorum Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'nde S.S.D (44) adlı bir kişi otomatik tüfekle çevreye rastgele ateş etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. S.S.D olay yerine ilk gelen polis otosuna da ateş etti. Polisinde karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

S.S.D polis ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan saldırgan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen S.S.D'nin kendisine dur diye bağıran polisleri hasımları sanarak ateş açtığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.