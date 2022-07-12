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Giriş Tarihi: 12.7.2022 10:46 Son Güncelleme: 12.7.2022 10:50

Çorum'da polis otosuna otomatik tüfekle ateş açan saldırgan etkisiz hale getirildi

Çorum'da elindeki otomatik tüfekle çevreye hedef gözetmeksizin ateş açan bir kişi, ihbar üzerine olay yerine polis otosunu hedef aldı. Saldırgan polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Çorum’da polis otosuna otomatik tüfekle ateş açan saldırgan etkisiz hale getirildi

Çorum Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'nde S.S.D (44) adlı bir kişi otomatik tüfekle çevreye rastgele ateş etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. S.S.D olay yerine ilk gelen polis otosuna da ateş etti. Polisinde karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

S.S.D polis ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan saldırgan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen S.S.D'nin kendisine dur diye bağıran polisleri hasımları sanarak ateş açtığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Çorum'da polis otosuna otomatik tüfekle ateş açan saldırgan etkisiz hale getirildi
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