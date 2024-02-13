Çorum’da polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü kıskıvrak yakalandı

İddiaya göre, olay Gazi Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü S.B. hızla ara sokaklardan çevre yolu istikametine kaçtı.

Polis ekipleri kaçan otomobil sürücüsünün peşine düşerek, Samsun Yolu Bölge Trafik Denetleme Merkezi karşısında aracı etkisiz hale getirerek durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde S.B.'nin alkollü olduğu bu sebepten polisten kaçtığı iddia edildi. Alkollü sürücü S.B.'ye yapılan kontrollerin ardından cezai işlem uygulanarak gözaltına alındı.

S.B.'ye ait araç ise çekici yardımı ile bulunduğu yerde kaldırıldı.