Çorum’da sağanak yağış ve dolu etkili oldu

Çorum merkez ve ilçelerde sağanağın yanı sıra bazı bölgelerde de dolu yağışı etkili oldu. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığınmakta buldu. Şiddetli yağışın etkisiyle bazı cadde sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler de birikintiler nedeniyle zor anlat yaşadı.

Yağışın ardından Çorum Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bazı fabrikaları, kent merkezindeki evleri ve iş yerlerini su bastı. Kısa süren yağmur ve dolu sonrası Bahabey Caddesi İpek Taksi ışıklarda yoldaki çökmeler meydana geldi.