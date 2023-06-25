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Giriş Tarihi: 25.6.2023 22:07

Çorum'da serinlemek için baraja giren Murat Kavaklı boğuldu

Çorum'da arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için gittikleri Çomar Barajı kıyısında suya giren Murat Kavaklı (42), boğularak hayatını kaybetti....

DHA
Çorum’da serinlemek için baraja giren Murat Kavaklı boğuldu

Acı olay bugün Çorum'un Çomar Barajı'nda meydana geldi. Murat Kavaklı, arkadaşlarıyla piknik yapmak için gittiği Çomar Barajı'na gitti. Bir süre sonra serinlemek için suya girdi. Kısa süre sonra çırpındığını gören arkadaşları Kavaklı'yı kurtarmak istedi. Ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü dalgıç ekipleri suda Kavaklı'nın cansız bedenine ulaştı. Kıyıya çıkarılan Murat Kavaklı'nın cansız bedeni Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Çorum'da serinlemek için baraja giren Murat Kavaklı boğuldu
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