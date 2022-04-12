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Giriş Tarihi: 12.4.2022 14:58 Son Güncelleme: 12.4.2022 15:24

Çorum'da 'sınırı geçtin' tartışması: 2 ölü, 5 yaralı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Çorum’da ’sınırı geçtin’ tartışması: 2 ölü, 5 yaralı

Çorum'un İskilip İlçesinde aralarında tarla sınırı nedeniyle husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü 5 kişi yaralandı.

İskilip İlçesi Beyoğlan Köyünde tarla sınırını ihlal etme meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Filiz ve Kaçmaz aileleri tarlaya giderken Kızık Mevkiinde karşılaştı. Yusuf ;Kaçmaz ve Ahmet Filiz arasında başlayan tarla tartışması kısa sürede diğer aile fertlerinin de karıştığı kavgaya dönüştü. Silahların da çekildiği kavgada çatışma çıktı.

KAYINBABA VE GELİNİ HAYATINI KAYBETTİ

Silahların ateşlendiği kavgada Yusuf Kaçmaz ile gelini Hanım Kaçmaz hayatını kaybederken Zeynep Kaçmaz ve Sedat Kaçmaz ile karşı aileden Meryem Filiz, Satı Filiz ve Ahmet Emre Filiz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Cesetler ise olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SUÇ ALETİ TÜFEKLE YAKALANDI

Birbirlerine komşu iki tarlaya sahip ailelerin birbirlerini tarlalarının sınırını ihlal etmek ve kendi topraklarını gasp etmekle suçladıkları öğrenildi. Yıllarca iki aile arasında husumete dönüşen bu olay nedeniyle iki kişiyi öldüren 5 kişiyi de yaralayan Ahmet Filiz ile Meryem Filiz Jandarma tarafından suç aleti av tüfeğiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma artçı olayların yaşanmaması için köyde geniş güvenlik önlemleri aldı.

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Çorum'da 'sınırı geçtin' tartışması: 2 ölü, 5 yaralı
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