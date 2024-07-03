Çorum’da su meselesinde kan aktı, baba ve oğlu hayatını kaybetti

Olay; sabah saatlerinde Cevheri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; emekli polis Ahmet Y., daha önceden aralarında su meselesi yüzünden husumet bulunan Ramazan Y. ile tartışmaya başladı.

Tartışma büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Emekli polis Ahmet Y. yanındaki beylik tabancası ile Ramazan Y. ile oğulları Fırat Y. ve Servet Özcan Y.'ye ateş açtı. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kavgada yaralanan baba ve oğulları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baba Ramazan Y. ve Servet Özcan Y. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Fırat Y.'nin hastanedeki tedavisi devam ederken şüpheli emekli polis Ahmet Y. ise ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.