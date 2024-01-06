Haberler Yaşam Haberleri Çorum’da tartıştığı 2 kişiyi vurdu
Giriş Tarihi: 6.1.2024 13:10 Son Güncelleme: 6.1.2024 13:14

Çorum’da tartıştığı 2 kişiyi vurdu

Çorum’da iki kişiyi silahla vuran şüpheli şahıs olay yerinden kaçtı.

Ahmet TEMELCİ
Çorum’da tartıştığı 2 kişiyi vurdu

Olay; Buharaevler Mahallesi Mahmutevler 24. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Berat Ç. (18), Murat A. (34) ve Vahit Can D. (19) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın giderek büyümesi üzerine Berat Ç. üzerine bulunan tabanca ile Murat A. ve Vahit D.'ye ateş açtı. Berat Ç. daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde polis ekipleriyle birlikte sağlık ekipleri de sevk edildi.

Yaralılar Vahit Can D. ve Murat A. götürüldükleri Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

McDonalds'tan "İsrail boykotu" itirafı! Büyük darbe yediler
SON DAKİKA | Bolu'da 4.2 büyüklüğünde deprem
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Mersin soruşturması umut oldu! Mansur Yavaş'ın kovuğu işçilerden çağrı: "Savcılık ve bakanlık soruşturma başlatsın"
Bu sapıklığın adı var mı?
Ekrem Bey, kolları sıvamakta biraz geç kalmadınız mı?
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Kalıcı barış vurgusu
Casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri: Beşiktaş evinde Kasımpaşa’ya kaybetti! Kara Kartal’da kan kaybı sürüyor…
Haftanın notları: Direnenler insan kalacak!
ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum’da tartıştığı 2 kişiyi vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA