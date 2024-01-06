Çorum’da tartıştığı 2 kişiyi vurdu

Olay; Buharaevler Mahallesi Mahmutevler 24. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Berat Ç. (18), Murat A. (34) ve Vahit Can D. (19) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın giderek büyümesi üzerine Berat Ç. üzerine bulunan tabanca ile Murat A. ve Vahit D.'ye ateş açtı. Berat Ç. daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde polis ekipleriyle birlikte sağlık ekipleri de sevk edildi.

Yaralılar Vahit Can D. ve Murat A. götürüldükleri Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.