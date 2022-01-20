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Giriş Tarihi: 20.1.2022 15:58 Son Güncelleme: 20.1.2022 16:10

Çorum'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Çorum’da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Çorum'da narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önceden belirlenen adreslere yaptığı eş zamanlı baskında 12 uyuşturucu tacirini gözaltına aldı. Şüphelilerin üst ve araç aramalarında ise uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü narkotik Suçlarla mücadele Şubesi ekipleri kent genelinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 12 şüpheliye yönelik operasyon yaptı. Yapılan baskınlarda gözaltın alınan 12 şüphelinin üst ve araç aramalarında 906 gram metamfetamin, 137 sentetik hap, 3,71 gram esrar, 2 bin şeffaf poşet ile uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 3 bin 100 lira ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin kullandıkları iki araca ise 8 bin 236 lira trafik cezası kesilerek 1 araç trafikten men edildi. Şüpheliler emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

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Çorum'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
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