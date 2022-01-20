Çorum’da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Çorum Emniyet Müdürlüğü narkotik Suçlarla mücadele Şubesi ekipleri kent genelinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 12 şüpheliye yönelik operasyon yaptı. Yapılan baskınlarda gözaltın alınan 12 şüphelinin üst ve araç aramalarında 906 gram metamfetamin, 137 sentetik hap, 3,71 gram esrar, 2 bin şeffaf poşet ile uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 3 bin 100 lira ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin kullandıkları iki araca ise 8 bin 236 lira trafik cezası kesilerek 1 araç trafikten men edildi. Şüpheliler emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.